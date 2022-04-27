رومانيا تخطط لفتح موانئها أمام صادرات القمح الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال وزير النقل الرومانى سورين جريندينو، إن بلاده تدرس إصلاح وإعادة تأهيل خط السكك الحديدية الرابط بين مينائى جالاتى وجويروجليستى عبر الحدود مع جمهورية مولدافيا المجاورة، لتسهيل نقل وشحن الحبوب الأوكرانية، لافتا إلى أن 19 مايو المقبل سيكون آخر موعد لتقديم العروض الفنية للبدء فى هذا المشروع.





وأوضح وزير النقل الرومانى - حسبما نقلة شبكة "البلقان" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن تلك الخطوة تستهدف تمكين قطارات الشحن المحملة بالحبوب الأوكرانية من الوصول إلى موانئ التصدير الرومانية مباشرة دونما إضاعة وقت فى قيام قطارات شحن الحبوب الأوكرانية بتغيير الحمولات. وأضاف أن نقل القمح الأوكرانى عبر البحر الأسود سيظل هو الأسلوب الأقل كلفة برغم ارتفاع تكلفة التأمين البحرى بسبب المواجهات العسكرية الروسية مع أوكرانيا، موضحا أن معظم صادرات القمح الأوكرانية تتجه إلى منطقة الشمال الإفريقى وهو ما يجعل من البحر الأسود المسار الأقصر لعملية النقل. ويعد ميناء جالاتى الرومانى هو الأكبر والأهم على نهر دونبى وثانى أكبر موانئ رومانيا من حيث القدرة والحجم، أما ميناء كونستانتا فسيكون (بحسب تقديرات خبراء وزارة النقل الرومانية) مسار التصدير البحرى الأساسى للقمح الأوكرانى وسيتعاظم دوره مستقبلا بعد أن نجح فى استيعاب 80 ألف طن من القمح منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا، كما تصل الطاقة التخزينية لميناء كونستانتا إلى مليونى طن وبلغ حجم الصادرات عبره خلال عام 2021 نحو 24 مليون طن.

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