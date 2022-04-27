سوريا تدين الاعتداء الإسرائيلى عليها وتؤكد الاحتفاظ لنفسها بحق الرد

جدة - نرمين السيد - ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية فى رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية والمطالبة بوقفها واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقالت الخارجية السورية، إن سوريا تلفت عناية الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إلى العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل فى خرق اتفاق فصل القوات وفك الاشتباك الموقع فى جنيف عام 1974 والذى ينص فى فقرته الأولى على وقف إطلاق النار فى البر والبحر والجو.

وأكدت الخارجية السورية، أن الوقت قد بات ملحا كى تمارس الأمانة العامة ومجلس الأمن ولايتهما المعقودة وتبادرا إلى إدانة هذه الجرائم الخطيرة والمطالبة بوقفها فى إطار البنود ذات الصلة ومطالبة الأطراف المعتدية باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإلزام "إسرائيل" بتطبيق بنود اتفاق فصل القوات وفك الاشتباك وبالكف فورا وبشكل غير مشروط عن تهديد السلم والأمن الإقليمى والدولى.

وقصفت القوات الإسرائيلى فجر اليوم، بعض النقاط المحيطة بالعاصمة دمشق مستخدمة رشقات من الصواريخ تم إطلاقها من اتجاه طبريا، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.