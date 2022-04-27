القضاء المصري يعاقب مرتضى منصور في قضية محمود الخطيب

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضي منصور، بالحبس سنتين بالإضافة لغرامة مادية، بتهمة شتم رئيس نادي الأهلي.
وأصدرت المحكمة عقوبة الحبس سنتين بحق مرتضى منصور، وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ في الدعويين المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت أوراق الدعاوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.
وقال محمد عثمان، نقيب محاميين شمال القاهرة السابق، إن الدعويين مقامتين من موكله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور وتحملان رقم 83 لسنة 2022، و45 لسنة 2022 ويتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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