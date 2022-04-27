موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 وموعد العيد بالمملكة أجمل رسائل تهنئة بالعيد

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 يبحث عنها الالاف من الأشخاص المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية، ففي ظل قرب انتهاء شهر رمضان يتسائل الكثيرين عن موعد عيد الفطر في السعودية 2022 حيث لم يعد متبقي إلا أيام قليلة في الشهر الكريم، وتعد صلاة عيد الفطر أحد السنن المؤكدة عن الرسول الكريم، إذ يتم أدائها خلال الساعات الأولى من صباح أولى أيام العيد سواء في المساجد أو الأماكن المخصصة للصلاة، كما أنها من الأشياء التي تبث الفرحة والراحة والسرور في نفوس جميع المسلمين، وأحد أهم مظاهر الاحتفال بالعيد.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022

أما عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 فقد تم تحديده في عدد من المدن والمناطق، حيث يختلف توقيت صلاة عيد الفطر بالسعودية في كل مدينة عن الأخرى وفقا للتوقيت المحلي لها، وخلال الساعات الماضية دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بتهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة في مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر، كما قد تم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة بحسب توقيت أم القرى، حيث أنه من من المقرر أن تُقام شعائر صلاة عيد الفطر في السعودية في تمام الساعة 5:53 صباحًا، علما بأن هذا الموعد قد يختلف حسب موقع المنطقة داخل المملكة، وموعد صلاة عيد الفطر في المملكة هو:

في الرياض الساعة 5.30 صباحًا.

وفي الدمام الساعة 5.14 صباحًا.

وفي المدينة المنورة الساعة 5.59 صباحًا.

وفي مكة الساعة 6.03 صباحًا.

وفي جدة الساعة 6:02 صباحًا.

وفي عرعر الساعة: 5:45 صباحًا.

موعد عيد الفطر في السعودية 2022

من المحتمل أن يكون موعد عيد الفطر في السعودية 2022 بداية من يوم الأحد 1مايو أو الإثنين 2 مايو القادم، على أن يتم تأكيد الموعد بعداستطلاع هلال شهر شوال من قبل الجهات المختصة والمحكمة العليا خلال الأيام القادمة.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2022

وفي اطار اقتراب قدوم عيد الفطر 2022 نقدم لكم مجموعة من أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 لكي ترسلوها للأصدقاءوالأهل: