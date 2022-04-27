نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 وموعد العيد بالمملكة أجمل رسائل تهنئة بالعيد في المقال التالي
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 يبحث عنها الالاف من الأشخاص المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية، ففي ظل قرب انتهاء شهر رمضان يتسائل الكثيرين عن موعد عيد الفطر في السعودية 2022 حيث لم يعد متبقي إلا أيام قليلة في الشهر الكريم، وتعد صلاة عيد الفطر أحد السنن المؤكدة عن الرسول الكريم، إذ يتم أدائها خلال الساعات الأولى من صباح أولى أيام العيد سواء في المساجد أو الأماكن المخصصة للصلاة، كما أنها من الأشياء التي تبث الفرحة والراحة والسرور في نفوس جميع المسلمين، وأحد أهم مظاهر الاحتفال بالعيد.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022
أما عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 فقد تم تحديده في عدد من المدن والمناطق، حيث يختلف توقيت صلاة عيد الفطر بالسعودية في كل مدينة عن الأخرى وفقا للتوقيت المحلي لها، وخلال الساعات الماضية دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بتهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة في مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر، كما قد تم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة بحسب توقيت أم القرى، حيث أنه من من المقرر أن تُقام شعائر صلاة عيد الفطر في السعودية في تمام الساعة 5:53 صباحًا، علما بأن هذا الموعد قد يختلف حسب موقع المنطقة داخل المملكة، وموعد صلاة عيد الفطر في المملكة هو:
- في الرياض الساعة 5.30 صباحًا.
- وفي الدمام الساعة 5.14 صباحًا.
- وفي المدينة المنورة الساعة 5.59 صباحًا.
- وفي مكة الساعة 6.03 صباحًا.
- وفي جدة الساعة 6:02 صباحًا.
- وفي عرعر الساعة: 5:45 صباحًا.
موعد عيد الفطر في السعودية 2022
من المحتمل أن يكون موعد عيد الفطر في السعودية 2022 بداية من يوم الأحد 1مايو أو الإثنين 2 مايو القادم، على أن يتم تأكيد الموعد بعداستطلاع هلال شهر شوال من قبل الجهات المختصة والمحكمة العليا خلال الأيام القادمة.
رسائل تهنئة عيد الفطر 2022
وفي اطار اقتراب قدوم عيد الفطر 2022 نقدم لكم مجموعة من أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 لكي ترسلوها للأصدقاءوالأهل:
- مع رحيل رمضان واقتراب العيد السعيد أسأل المولى عز وجل أن يمد في عمرك ويجعلك حاضرًا معنا في كل عيد لتكتمل فرحتنا وسعادتنا في كل عام.
- سابقت الناس بإرسال أجمل التهاني والتبريكات لكم بعيد الفطر السعيد، فكل عام وأنتم رأس الناس وأفضلهم وأقربهم إلى قلبي، وكل عيد وأنتم زينة الدنيا وفرحتها.
- أدام الله نقاء قلوبكم وطيب نفوسكم وجمال أرواحكم مع كل عيد، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير، يا أحلى الأصدقاء.
- من بين جميع الأعياد هذا أفضلها لوجودكم معنا، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم يا أهل الخير، وأعاده الله علينا وعليكم.
- أدام الله صفاء قلوبكم وطيب ودكم وجميل حضوركم، كل عام وأنتم بخير.
- جمعت لكم من الأمنيات ما يليق بكم وأرسلتها دعوات أرجوها لكم، كل عام وجميع الاحباب بألف خير وسلامة ان شاء الله. بمناسبة عيد الفطر المبارك ارفع إليكم عائلتي أحبتي اصدقائي زملائي أصدق الأماني وأجمل التهاني وكل عام وأنتم بخير.
- أتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى عائلتي و كل الأصدقاء بأحر التهاني ملتمسا من الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركة ومزيد القرب من الله الكريم.
- بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم الى عائلتي وإلى أصدقائي وكافة الزملاء والزميلات والأمة الاسلامية بأحر التهاني وأجمل الأماني راجيا من الله أن يعيده علينا و عليكم بالخير واليمن البركة.
- كل عام و أنتم بخير باسمي وباسم عائلتي أتقدم للأهل والأصدقاء والأمتين العربية والاسلامية بتهنئتكم بحلول عيد الفطر السعيد وتقبل الله طاعتكم.
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