شروط التقديم على راتب الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة وموعد نزوله وقيمة معاش الضمان

تقوم وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بمنح رواتب شهرية وسنوية لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، فتعتبر هذه المنحة من أهم المساعدات التي تقدم للأسر فيختلف المبلغ من أسرة إلى أخرى بحسب عدد الأفراد والعوامل التي تقوم الوزارة بتحديدها، فقد قامت الوزارة بعمل جدول لتوضيح رواتب الضمان الاجتماعي المطور، فالهدف من معاش الضمان الاجتماعي مساعدة المواطنين السعوديين ويتضمن المطلقات والأرامل حيث توفى عائل الأسرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة و الأسر الفقيرة الغير قادرين على العمل والمعيشة، ويتم التسجيل من خلال المنصة الخاصة بهم وإتباع الشروط ولكن يجب الحرص عند إدخال البيانات فيجب أن تكون صحيحة ودقيقة حتى لا يتم رفض الطلب.

موعد راتب الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بتحديد موعد لصرف رواتب الدفعة الجديدة وهو اليوم الثاني لكل شهر ميلادي، فإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية يتم الصرف اليوم التالي من التاريخ، فيجب على المستفيد تحديث بياناته باستمرار حتى لا يتم وقف المعاش، في ذلك الوقت صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن راتب الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي الجديد, حيث حددت المبالغ الخاصة بالأسر فلكل أسرة راتب خاص بها:

راتب الأسرة المكون من فرد واحد 1000 ريال سعودي.

راتب عائلة المكونة من فردين بمبلغ2570 ريال سعودي.

راتب عائلة المكونة من ثلاثة أفراد بمبلغ 3140 ريال سعودي.

راتب الأسرة المكونة من أربعة أفراد بمبلغ 3710 ريال سعودي.

راتب الأسرة المكونة من خمسة أفراد بمبلغ 4280 ريال سعودي.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي للدفعة الجديدة

قد قدمت الوزارة الخاصة بالضمان الاجتماعي والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية مجموعه من الشروط للاستفادة من المعاش وذلك للحصول على الدفعة الجديدة و تتكون من الآتي: