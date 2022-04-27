نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 برقم السجل المدني والرقم الجوال في المقال التالي
نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 بالمملكة العربية السعودية، حيث أتاحت وزارة التعليم السعودية خدمة نظام فارس الالكتروني لجميع المعلمين والمعلمات التابعين للوزارة، لمتابعة مختلف الخدمات التى تقدمها الوزارة كل عام دراسي جديد، حيث يعتبر نظام فارس من أهم الأنظمة الخدمية التى قدمتها الوزارة، حيث يوفر على المعلمين متابعة حركة النقل الداخلية والخارجية، وكذلك معرفة العلاوة السنوية التى تقدمها الوزارة لهم، كما يقدم خدمة الإستعلام عن الرواتب والترقيات، وغيرها من الخدمات التى تهم العاملين بالهيئات التعليمية التابعة للوزارة، كما يقدم نظام فارس بدل ترحيل سوف نوضح كيفية تفعيل هذا النظام من خلال المنصة.
نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443
يعتبر نظام فارس طلب بدل ترحيل من الخدمات الإلكترونية الجديدة التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث يشمل نظام فارس جميع الخدمات المهمة التابعة للمعلمين والمعلمات التابعين للوزارة، حيث يتيح هذا النظام لجميع المعلمين التقديم على طلب زيادات مالية فى الرواتب بعد الحصول على الترقيات الإدارية والإنتقال من بلد إلى أخرى، وذلك حسب البنود التى حددتها الوزارة، وللحصول على هذه الخدمة لابد أولاً من التسجيل فى نظام فارس الإلكتروني.
كيفية تفعيل طلب بدل ترحيل نظام فارس
لتتمكن من تفعيل طلب بدل ترحيل على نظام فارس لابد من الذهاب إلى موقع نظام فارس وتسجيل الدخول على المنصة الالكترونية، واختيار إنشاء حساب جديد وتسجيل كافة البيانات التى يطلبها النظام، ويمكنك التسجيل على نظام بدل ترحيل بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التى سوف نوضحها خلال السطور التالية، لتحصل على علاوة الراتب وفقا لبنود الوزارة بعد الترحيل من محافظة إلى أخرى.
- أولاً لابد من الذهاب إلى محرك البحث العالمي جوجل.
- كتابة منصة نظام فارس.
- الدخول على المنصة واختيار مستخدم جديد.
- لابد من كتابة كافة البيانات التى تحددها المنصة وهى البريد الالكتروني ورقم الهاتف والرقم الخاص بالسجل المدني.
- ويتم الضغط بعدها على إرسال بعد التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- وبذلك تمت عملية تفعيل طلب بدل الترحيل بكل سهولة، ولابد من إنتظار رد الوزارة على الطلب.
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