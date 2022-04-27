رابط التمويل الشخصي الأصغر للأفراد من خلال اليسر 2022

تقدم شركة “اليسر” مزايا مميزة أهمها أنها تقدم القروض الصغيرة ، وهي من أهم الأموال المتاحة للأفراد حيث أنها تلبي احتياجاتهم الفردية دون الحاجة إلى موافقة الحكومة ، بدون رسوم، وبموافقة فورية ، بدون رسوم إدارية لأي مبلغ تمويل ، من 2000 ريال سعودي إلى 20.000 ريال سعودي ، ولكن يُمنح التمويل بعد توفير جميع الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل ، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 22 عامًا وغيرها من الشروط.

رابط التمويل الشخصي الأصغر للأفراد

بعد ذلك ، يعتبر تمويل شركة اليسر للتمويل تمويلًا إسلاميًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية مع جميع الشروط على النحو التالي:

في البداية ، طلب “التمويل الأصغر” من العملاء المتقدمين للحصول على تمويل توفير راتب شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي. كما يشترط مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان مقدم الطلب يعمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب التمويل الأصغر الشخصي للأفراد أن يكون عمر المتقدمين السعوديين 22 عامًا أو أكثر وألا يزيد عمرهم عن 60 عامًا داخل المملكة. يُسمح للأفراد العسكريين في اليسر بالتقدم للحصول على الائتمان الأصغر إلكترونيًا في المملكة العربية السعودية حتى سن التقاعد العسكري. جميع الضمانات والمستندات الرسمية اللازمة المعلن عنها مع شركة اليورس للإجارة والتمويل مطلوبة وجميع الشروط والضوابط اللازمة مطلوبة للموافقة الفورية على طلب التمويل دون ضامن دين لمدة سداد تصل إلى 30 عامًا. ستة اشهر في السعودية.

مستندات التمويل الشخصي من اليسر التمويلية

للحصول على التمويل ، يجب تقديم جميع المستندات والمستندات اللازمة هي:

في البداية ، يجب تقديم كشف حساب لمدة ثلاثة أشهر من البنك للحصول على الموافقة المطلوبة. يجب تقديم جميع المستندات بما في ذلك تحديد الراتب الشهري للعميل وإرساله إلى موقع الشركة على الإنترنت. إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ، يشترط إثبات إقامة مقيم في المملكة ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

رابط التقديم على التمويل الأصغر