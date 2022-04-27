هنا موقع نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

موقع نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 يتزايد البحث عليه من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكلية التي تم الالتحاق بها وفقا للمجموع، حيث يشهد محرك البحث العالمي “جوجل” معدلات بحث متزايدة حول كلمة رابط نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 التي تعد من أهم النتائج الحاسمة في المشوار التعليمي للطالب، وفي نظام التعليم الموازي يتم قبول الطالب في كلية محددة بمستوى أقل من نظام التعليم المركزي، وقد تم الكشف عن نتائج القبول الموازي بالرقم الامتحاني والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الانترنت.

موقع نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022

وعلى مدار الساعة يمكنك الدخول إلى موقع نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 من خلال زيارة موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يمكنك الآن تحميل نتائج القبول الموازي 2021/2022 على جهازك في أقل من دقيقتين بصيغة PDF لتقوم بالاطلاع على النتيجة من خلال كشف رسمي معتمد، وقد تم قبول 22 ألف طالب في القبول الموازي على مستوى الجامعات العراقية، ويمكن للطلبة من جميع المحافظات “بغداد، بابل، النجف، الكرخ، الانبار،….” معرفة النتيجة بسهولة بشكل الكتروني من خلال المواقع المعتمدة المخصصة لذلك.

رابط نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022

ويمكنك الآن الدخول إلى رابط نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 واتباع الخطوات التالية لتحصل على النتيجة الخاصة بك:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بالدخول إلى القسم الخاص بنتائج الطلاب.

اختر نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالاسم.

قم بادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب وكافة البيانات المطلوبة.

ستظهر لك النتيجة، كما يمكنك تحميل كشوف النتيجة بصيغة PDF بسهولة.

شروط القبول الموازي 2021/2022 العراق

وهناك عدة شروط لابد أن تتوافر في الطالب حتى يتم قبوله في نتائج القبول الموازي 2021/2022 العراق، وتلك الشروط هي: