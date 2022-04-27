التسجيل فى منصة فارس للمعلمين 1443 بالخطوات وآلية تغيير البيانات عبر نظام فارس بعد التعديل

نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين، يهم هذا النظام جميع العاملين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يظهر لهم الترقيات التى يحصلون عليها والرواتب، كما يتيح لهم جميع الخدمات الإلكترونية لجميع العاملين التابعين للوزارة، لذلك يبحث عنه الجميع لمتابعة الترقيات والرواتب والخدمات التى يقدمها نظام فارس إلى جميع التخصصات، حيث أطلقت الوزارة نظام فارس للخدمات الذاتية لجميع العاملين بالوزارة والمؤسسات التعليمية ليتيح للجميع الإستعلام عن أى خدمات يحتاجون الإستفسار عنها بكل سهولة سواء طلب أجازة أو معرفة الرواتب أو أى خدمات أخرى، لذلك يبحث المعلمين عن طريقة التسجيل على منصة نظام فارس.

خطوات التسجيل فى منصة فارس للمعلمين

منذ أن أطلقت الوزارة هذه المنصة للمعلمين وجميع العاملين بالوزارة، بدأ الجميع يبحثون عن طريقة التسجيل عبر منصة نظام فارس الجديدة للخدمات الذاتية 1443، التى تقدم لهم جميع الخدمات الإلكترونية بكل سهولة، حيث أطلقت الوزارة هذه الخدمة منذ عدة سنوات قليلة، لمنع تزاحم المعلمين على الوزارة حفاظا على صحتهم، وللتسجيل عبر المنصة تابعوا الخطوات التالية.

أولاً لابد من الذهاب إلى جوجل وتسجيل الدخول إلى منصة فارس. قم بالدخول على الصفحة واختيار مستخدم جديد. لابد من إدخال السجل المدني. تليها خطوة كتابة رقم IBAN المذكور مع الراتب. يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة. سوف يظهر أمامك مباشرة رقم التحقيق، قم بكتابته فى المكان المحدد. اضغط على كلمة تنفيذ. عليك الذهاب إلى صفحة التسجيل والضغط على كلمة تفعيل المستخدم. لابد من إدخال رقم المعرف. اضغط على كلمة إرسال.

طريقة تغيير البيانات فى نظام فارس الجديد

هناك عدة تغيرات فى البيانات يرغب المعلمين فى تعديلها فى نظام فارس الجديد، ولتجديد هذه البيانات عليك بإتباع الطريقة التالية.