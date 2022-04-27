خطوات دفع زكاة الفطر في السعودية 2022 عبر منصة احسان وقيمة زكاة الفطر بالمملكة

خطوات دفع زكاة الفطر في السعودية 2022 عبر منصة احسان يبحث عنها كافة المقيمين على أراضي المملكة، فمع اقتراب حلول عيد الفطر يتزايد البحث عن طريقة دفع زكاة الفطر في السعودية 2022 عبر منصة احسان بعدما تم تحديد قيمتها ومقدارها من قبل الجهات المختصة، وتعد زكاة الفطر من الأركان الأساسية في ديننا الإسلامي الحنيف فالزكاة بمثابة تطهير للنفس وتزكية للروح، كما أنها من الصدقات الواجبة وفقا لما ورد بالسنة النبوية، وستقوم أسرة موقع “ثقفني” بشرح طريقة دفع زكاة الفطر عبر منصة احسان 2022 بشكل إلكتروني.

خطوات دفع زكاة الفطر في السعودية 2022 عبر منصة احسان

ويمكنك الآن بسهولة دفع زكاة الفطر في السعودية 2022 عبر منصة احسان الخيرية الالكترونية، حيث تخضع تلك المنصة لإشراف وزارة التنمية، وتهدف منصة احسان لإيصال أموال الزكاة لمستحقيها، وقد تم تدشينها وفقاً للأمر السامي رقم 48019 الصادر في 13/8/1441هـ، للتعظيم من آثار المشاريع التنموية والخدمات واستدامتها، كما أنها تساعد في القيام بالأعمال الإنسانية والخيرية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل حالة غلاء الأسعار التي تشهدها المملكة، ويمكن من خلالها دفع زكاة الفطر بالسعودية 1443 خلال دقائق معدودة.

دفع زكاة الفطر في السعودية 2022 عبر منصة احسان

من خل منصة احسان يمكن لجميع المسلمين في المملكة السعودية دفع زكاة الفطر في السعودية 2022، كما أن المنصة تساعدهم ي توجيه أموال الزكاة لمصارفها الشرعية، والآن مع خطوات دفع زكاة الفطر من خلال منصة احسان 1443، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى منصة احسان.

قم بعمل تسجيل دخول من خلال ادخال الاسم وكلمة المرور.

اختر كلمة “زكاة الفطر”.

حدد المنطقة المراد توزيع الزكاة بها، وعدد الأفراد المدرجين تحت فرضية زكاة الفطر بالنسبة لك.

اختر “اخرج زكاتك الآن”.

ادخل بيانات بطاقات الدفع الخاصة بك، مثل اسم صاحب البطاقة ورقمها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

اضغط على كلمة “اتمام التبرع”.

وبذلك تكون قد فوضت منصة إحسان الخيرية لتنوب عنك في إخراج زكاة الفطر للمستحقين فقط.

قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022

قامت دار الافتاء السعودية بتحديد قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022، حيث يجب على كل فرد دفع 25 ريال سعودي، أو اخراج مقدار صاع من الأرز كقيمة للزكاة وعند تقدير الصاع بالكيلو حسب لجنة الإفتاء في السعودية 3 كيلوجرام من الأرز، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين».