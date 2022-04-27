عاجل- إجراء تصعيدى جديد من روسيا ضد بريطانيا.. وجونسون يعلق

جدة - نرمين السيد - قالت الخارجية الروسية: "ردا على القرار الذى اتخذته الحكومة البريطانية فى 11 مارس الماضى، بشأن إدخال أسماء 386 نائبا لمجلس الدوما الروسى فى قائمة العقوبات، تفرض على أساس المعاملة بالمثل قيود شخصية على 287 نائبا بمجلس العموم بالبرلمان البريطانى"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن النواب البريطانيين الذين فرضت روسيا عقوبات عليهم يجب أن يعتبروا ذلك "وسام شرف".