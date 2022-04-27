احتجاز 72 بحارا مدنيا من روسيا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت موسكالكوفا - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء - "أن 8 سفن مدنية، و72 شخصا من روسيا علقوا فى حوض بناء السفن فى ميناء إسماعيل بأوكرانيا". وأوضحت موسكالكوفا، أنها اتصلت بهؤلاء البحارة المحتجزين، وقالت "نحن نتفهم أنهم يتلقون الطعام والمياه والأدوية، لكنهم غير قادرين على العودة".

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