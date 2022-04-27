لجنة حكومية يابانية توصى بتخفيف قيود كورونا الحدودية أمام الأجانب

جدة - نرمين السيد - أوصى بعض أعضاء لجنة حكومية يابانية، اليوم الأربعاء، الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على دخول الأجانب فى مواجهة كورونا فى أقرب وقت ممكن، وطالبوا بإعادة فتح الحدود تدريجيا أمام السياح لتعزيز الاقتصاد.





وقال أعضاء من القطاع الخاص فى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه يتعين على الحكومة تخفيف القيود اليومية المفروضة على الزوار الأجانب وتخفيف إجراءات الهجرة اللازمة لدخول اليابان بمجرد التأكد من أن هذه القيود أقل فعالية فى الحد من حالات العدوى. وأكد أعضاء القطاع الخاص، ومن بينهم ماساكازو توكورا رئيس كيدانرين، أكبر جماعة ضغط تجارية فى اليابان، ضرورة أن "تستأنف" الحكومة تدريجيا قبول السياح الوافدين للتعامل مع فائض الحساب الجارى المتناقص جزئيا بسبب تأثر قطاع السفر فى البلاد.

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