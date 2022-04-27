عاجل- السعودية: تعليق زيارة الروضة الشريفة من 27 رمضان وحتى 2 شوال

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى، اليوم الأربعاء، تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال من هذا العام 1443هـ.





وذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تقرر تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شوال حفاظا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة. وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار سعيها لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار وذلك بعد أن من الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة فى المسجد النبوى والروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك وللكثافة المتزايدة فى أعداد قاصدى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فى صلاتى التراويح والقيام وعيد الفطر المبارك.

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