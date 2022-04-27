بوتين: قوى خارجية دفعت أوكرانيا للمواجهة المباشرة مع روسيا

وقال الرئيس الروسى - فى كلمة ألقاها أمام جلسة لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية الروسية فى بطرسبورج، اليوم الأربعاء - "إن خصوم روسيا فى العالم لا يحتاجون ببساطة إلى دولة كبيرة مثلها، وذلك ظنا منهم أن وجودها بحد ذاته يمثل خطرا عليهم فى الغرب مع أنهم فى الحقيقة هم من يشكل تهديدا للعالم أجمع".
وأضاف أن "الغرب حول أوكرانيا الجارة إلى بلد عدو لروسيا، حيث أصبحت ببساطة مادة قابلة للاستهلاك فى الحرب ضد بلدنا"، محذرا من تدخل أى طرف خارجى فى الأحداث بأوكرانيا.
وتابع: "روسيا، فى حال وجود تهديد لها ستستخدم فى ردها الوسائل التى لا يمتلكها بعد أى من خصومها"، مجددا التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا سيتم تحقيقها، كما شدد على أن هذه العملية ستضمن أمن "دونباس" وشبه جزيرة القرم الروسية وروسيا بأسرها مستقبلا.
وفى سياق متصل، أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الروسى فى وجه العقوبات الغربية، قائلا "إن الاقتصاد الوطنى صمد ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التى اعتبرها الغرب ساحقة".
وشدد على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية والريادة العالمية فى عدد من المجالات، وضمان استقرار الاقتصاد الروسى.
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