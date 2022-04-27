ماليزيا تخفف قيود كورونا للمسافرين بشكل واسع

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى ماليزيا اليوم الأربعاء، عدم إخضاع المسافرين الوافدين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا لاختبار الفيروس، بالإضافة إلى إلغاء ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة لجميع الأفراد.





وأوضح وزير الصحة خيرى جمال الدين أنه سيتم إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة وعند الوصول للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، والمتعافين من الفيروس قبل ستة إلى 60 يوما من تاريخ وصولهم، وكذلك المسافرين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أقل.

وتابع الوزير أن القرارات تسرى بدءا من مايو المقبل، مضيفا أن ارتداء الكمامات لا زال مطلوبا فى الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

وفى السياق ذاته، أشار جمال الدين إلى أن من لم يتلقحوا بشكل كامل ضد الفيروس سيخضعون للاختبارات الطبية والحجر الصحى الإلزامى لمدة خمسة أيام، مضيفا أن التأمين الصحى لم يعد شرطا أساسيا للأجانب الذين يدخلون البلاد.