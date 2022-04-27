إفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين كعملة رسمية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "وايون" الهندى، اليوم الأربعاء، أن أفريقيا الوسطى تعد أول دولة فى إفريقيا تقدم على تلك الخطوة. وأقر نواب البرلمان قانونا ينظم العملة المشفرة فى البلاد، وصادق عليه الرئيس فوستان اركانج تواديرا. وفى شهر سبتمبر الماضى اعتمدت السلفادور -كأول دولة فى العالم- البيتكوين عملة قانونية.

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