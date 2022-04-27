مباحثات أممية أردنية لاستئناف الرحلات التجارية من صنعاء

دوت الخليج :- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، آخر المستجدات في اليمن، والجهود الأممية لإنهاء الأزمة عبر حلٍ سياسيٍ يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

ورحّب الصفدي بالهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن، والتي بدأت في مطلع شهر نيسان، مؤكداً دعم المملكة للجهود والمساعي الأممية لحلّ الأزمة اليمنية واستمرار المملكة في إسناد البعثة الأممية لليمن التي تتخذ من عمان مقراً لها، مشدداً على أهمية تكثيف العمل للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة ويضمن وحدة اليمن الشقيق وسلامة أراضيه.

وثمن الصفدي الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مؤكداً وقوف المملكة المطلق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم، مشدداً على أن أمن دول الخليج العربي الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن المملكة. واستعرض غروندبرغ، من جهته، آخر التطورات والجهود الأممية المستهدفة إنهاء الأزمة اليمنية، مُثمناً دعم المملكة لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واستضافتها لمقر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن ومقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة.

ورحّب المبعوث الأممي بقرار الحكومة الأردنية، بالموافقة على تشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي، معرباً عن أمله بأن تعمل جميع الأطراف اليمنية بشكلٍ بناء بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها بموجب بنود الهدنة المُعلنة.

--(بترا)