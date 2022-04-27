نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث اكواد ببجي 2022 من الموقع الرسمي للشحن واستبدال الاكواد صالحة للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع اللاعب من خلال احدث اكواد ببجي 2022 الاستمتاع بأكثر من هدية، وذلك إذا ما قام هذا اللاعب باستبدال هذه الاكواد عبر الموقع الرسمي للعبة وهو موقع Midasbuy، حيث عمل هذا الموقع على أعطاء أي من لاعبي اللعبة الفرصة لان يقوم كل منهم باستبدال الكودات والحصول بدلا منها على جوائز وعدد من المكافئات التي تعمل على استمرار اللعبة بالشكل المرغوب فيه والحصول على لوازم عديدة يحتاج لها اللعب.

أحدث اكواد ببجي 2022

يستمتع لاعب BUBG Mobile بالكثير من الهدايا إذا ما قد قام بالحصول على أحدث أكواد ببجي والذي يكون منها عدد من الكودات الأتية:

كود BCAHZB1Z88B,

كود NE1ZBZKND.

وكود S78FTU2XJ.

كود NEGZBZ9VX.

وكود JJCZCDZ9U.

كود BIFOZBZE6Q.

كود BIFPZBZKBE.

أكواد ببجي شدات

الكثير من أكواد لعبة ببجي موبايل تكون غير صالحة للاستعمال، والكثير منها أيضا تكون صالحة للجميع وغير مستعملة، وعلى اللاعب في هذه الحالة الحرص على اختيار الاكواد الصالحة للاستعمال من اجل استعمالها مرة واحدة في اللعبة والحصول منها على جوائز نادرة وسكنات عديدة تعمل على أعطاء اللاعب فرصة للاختباء عن أعين الأعداء المتواجدين معه في هذه اللعبة العنيفة التي تعد من العاب القتال رويال باتل.

موقع استبدال أكواد ببجي

يجب على اللاعب استخدام موقع BUBG موبايل من اجل القيام باسترداد الكودات التي يحق له استرداد كل منها مرة واحدة فقط بالنسبة لكل حساب، وبالطريقة المناسبة لهذا الاسترداد والذي يلزم أن يكون عن طريق الموقع الرسمي ، ومن الكودات الحديثة للعبة ببجي ما يلي:

KARZBZYTR.

PGHZDBTFZ95U.

TIFZQZANGC.

JJCZCDZ9U.

TQIZBZ76F

رمز استرداد uc شدات

رموز استرداد لعبة ببجي موبايل تتكون من عدد من الحروف والتي يكون بداخلها أرقام مجمعة من اجل الاستبدال والحصول على أسلحة فريدة وملابس أسطورية، فضلا عن شخصيات حديثة غير التي تتواجد بصورة فعلية في اللعبة، وعلى اللاعب في صدد هذا الاستبدال معرفة ما يكون عليه الرمز أو الكود بدقة وكتابته بطريقة صحيحة في الموقع الرسمي للاستبدال ببجي موبايل من اجل ضمان الحصول على ما يريد ونجاح عملية استبدال الاكواد.