نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 حسب الدرجة الوظيفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الخدمة المدنية 1443، أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. ويأتي هذا السلم على هيئة جدول تقدمه الوزارة، وهو يتضمن كل الرواتب الخاصة بالموظفين والأشخاص الذين يعملون في الخدمة المدنية، وتعتبر هذه الأخيرة من أهم الوزارات السعودية، وهي مختصة في جمع كل القضايا المدنية في العديد من المحافظات، وتضع هذه الوزارة راتب مناسب لكل مسار، كما أنها تقوم بتحديد القانون والنظام الذي يتم العمل به، وبحلول سنة ألفين وعشرين تم تغيير اسم هذه الوزارة ليصبح اسمها وزارة الموارد، ولكن لا زالت محافظة على نفس القوانين والأنظمة التي كان منصوصا عليها من قبل، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن الموضوع بشكل مفصل.

سلم رواتب الخدمة المدنية 1443

تم الإعلان عن سلم رواتب الخدمة المدنية 1443، وهو مخصص لكل الموظفين الذين يعملون في الخدمة المدنية السعودية. بحيث تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديد هذا الراتب من خلال المستوى العلمي والدرجة الوظيفية الخاصة بالموظف، وتم تعيين الجدول وفق ما يلي: بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى يستفيدون من راتب قيمته ثلاثة آلاف ريال سعودي، أما الدرجة الثانية فيحصلون على راتب قيمته ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريال.

بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى الموظفون من الدرجة الثالثة راتب قيمته 3945 ريال. أما الموظفين من الدرجة الرابعة فيتقاضون راتب بقيمة 4530 ريال، أما الدرجة الخامسة فيستفيدون من راتب شهري قيمته 5240 ريال، وموظفي الدرجة السادسة يستفيدون من راتب قيمته 665 ريال، وبالنسبة للموظفين من الدرجة السابعة فيستفيدون من راتب قيمته 7010 ريال سعودي، أما الموظفين في الدرجة الثامنة يتقاضون 8010 ريال.

مواعيد صرف رواتب الموظفين في السعودية

وضعت وزارة المالية السعودية الجدول الزمني الخاص بتقديم رواتب الموظفين في كل أنحاء المملكة. وتكون على النحو التالي: يتم صرف رواتب شهر أبريل في السادس والعشرون من رمضان. أما رواتب شهر مايو تصرف بتاريخ 25 مايو، أما الراتب الخاص بشهر يونيو فيصرف للموظفين بتاريخ 28 ذو القعدة. ورواتب شهر يوليو تصرف في حسابات المستحقين بتاريخ 26 ذو الحجة، أما رواتب أغسطس تكون في 30 محرم.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن سلم رواتب الخدمة المدنية. والتي حددتها وزارة الموارد البشرية في السعودية. كما ذكرنا لكم مواعيد صرف رواتب الموظفين في السعودية في الأشهر القليلة القادمة.