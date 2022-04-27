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تصميم بطاقة تهنئة بالعيد moe.gov.sa الصادر من وزارة التربية والتعليم بالمملكة لمستخدمي نظام نور التعليمي، تقوم الوزارة بتقديمه كهدية ومشاركة منها لمستخدمي النظام تهنئة بقدوم عيد الفطر المجيد، وقد تم إطلاق لرابط منذ عدد من السنوات ويتم تفعيله عند عيدي الفطر والاضحى المبارك ويتم إنشاءه حسب اسم كل مرسل أو كل مرسل إليه مع اتباع الخطوات المطلوبة.
“اكتب اسمك” تصميم بطاقة تهنئة بالعيد moe.gov.sa مشاركة نظام نور مع الشعب السعودي بعيد الفطر
تقوم وزارة التربية والتعليم، شأنها شأن جميع وزارات وهيئات المملكة الحكومية، بمشاركة أبنائها والعاملين فيها بالاحتفال بالعيد المجيد، عيد الفطر المبارك، وقد أطلقت الوزارة رابط إنشاء بطاقات التهنئة للعاملين والطلاب والكوادر التعليمية، كما يتم التواصل المباشر من إدارات المدارس مع العاملين فيها بالمباركة والتهاني مع قدوم عيد الفطر المبارك بالعام الجديد 1443.
موعد رؤية هلال العيد 1443
أعلن السيد الزعاق اعتزامه الشروع في رؤية هلال غرة شهر شوال المبارك 1443، هلال عيد لفطر، في الثلاثين من شهر رمضان، الموافق الأول من شهر مايو، بينما يتم استطلاع هلال العيد أكد السيد الزعاق أن شهر رمضان هذا العام سيتم فلكيا 30 يوما ولن يكون أقل من ذلك، إلا أن المملكة تتبع النظام المتبع في كل عام من رؤية الهلال والإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك.
عطلات المصالح البنوك الحكومية والخاصة
أعلنت الهيئات والمصالح الحكومية بالمملكة بالقطاع الحكومي بدايتها في الحصول على عطلة عيد الفطر ابتداء من 26 رمضان 1443، وحتى الثالث من شوال، لمدة ستة أيام، وتشاركها في ذلك المصارف والبنوك، بينما تستمر المصارف في تفعيل الصراف الآلي أو آلة السحب النقدي الأتوماتيك طوال فترة العيد، وأعلنت مؤسسات في القطاع الخاص بداية عطلة عيد الفطر فيها ابتداء من 28 و29 رمضان وحتى الثالث من شوال.
طريقة تصميم بطاقة تهنئة بالعيد moe.gov.sa
- يبدأ المسلم بالدخول على رابط تصميم بطاقات معايدة عيد الفطر المبارك.
- عليك اختيار الوضع الأفقي للبطاقة أو الوضع الرأسي.
- يبدا المستخدم بكتابة الاسم في المكان المخصص لكتابة اسم المرسل إليه بطاقة المعايدة.
- لابد أن يقوم المستخدم بكتابة رمز التحقق البشري ويتم نقله من البطاقة ولا يتم القبول إذا لم يكتب رمز التحقق
- يبدا التحميل بالضغط على ايقونة “تحميل”.
- يتم تحميل البطاقة على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب لديك.
يمكنك الآن إرسال البطاقة مكتوب عليها الاسم للأهل والاقارب ويتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص به قبيل العيد أو في اليوم الأول منه.
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