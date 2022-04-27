المركزي موعد اجازة البنوك في السعودية 1443 لعيد الفطر

موعد اجازة البنوك في السعودية يتساءل المواطنين السعوديين عن موعد اجازة البنوك في السعودية في هذه الفترة، تم تحديده من قبل البنك المركزي السعودي والموقع الرسمي للبنوك وفروع التحويل، وسوف يسلط موقع ثقفني الضوء على ساعات عمل البنوك السعودية بعد عيد الفطر وعطلة البنوك السعودية في عيد الفطر.

موعد اجازة البنوك في السعودية

ستكون عطلة البنوك خلال فترة عيد الأضحى في السعودية 1443 بداية من يوم الخميس الموافق 29/4/2022 الموافق 27 رمضان، وسيبدأ موعد رجوع البنوك بعد عيد الفطر يوم 8/4/2022 الموافق الأحد 7 شوال.

موعد إجازة البنوك عيد الأضحى في السعودية 2022 – 1443

حدد البنك المركزي في المملكة العربية السعودية موعد عطلة عيد الأضحى يوم 7/6/2022 الموافق 8 ذى الحجة، وسيعود البنك للعمل يعد اجازة عيد الأضحى يوم 13/7/2022 الموافق يوم الأربعاء 14/ذي الحجة.

إجازة عيد الفطر 1443 للقطاع الحكومي في السعودية

ستبدأ عطلة عيد الفطر 1443 للقطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية في26/4/2022 الموافق يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443، وسيكوم موعد رجوع موظفي الحكومة إلى العمل بعد عيد الفطر يوم 8/5/2022 الموافق الأحد 7 شوال 1443.

ساعات عمل الدوائر الرسمية بعد العيد

بعد عودة الموظفين للعمل بعد اجازة عيد الفطر في القطاع الحكومي ستكون ساعات العمل وأوقاته على النحو التالي:

• وستكون بداية العمل في السعودية بعد العيد يوم الأحد 8 /5/ 2022 من الساعة 7:45 صباحا حتى 2:20 بعد الظهر وستكون الفترة من الأحد إلى الخميس ويكون الجمعة والسبت عطلة.

• يشار إلى أن وزارة العدل ستعمل يوم الأحد 8 /5 / 2022 من الثامنة صباحا حتى الثانية مساءا من الأحد إلى الخميس والعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت.

• تبدأ ساعات عمل دوائر وزارة الداخلية من الثامنة صباحاً حتى الثانية مساءً من الأحد إلى الخميس، وتكون العطلة الرسمية يومي الخميس والجمعة.

• تعمل المدارس الحكومية والخاصة من السابعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

• وزارة التربية والتعليم السعودية تعمل من السابعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، والعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت.

• ساعات عمل وزارة الحرس الوطني من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ماعدا يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية، وقد عرضنا إليكم تفاصيل موعد اجازات عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية.