ابدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وتعرف على أهم الشروط اللازمة للإستحقاق

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي، تدعم الحكومة السعودية عددًا كبيرًا من المستفيدين من ذوي الدخل المنخفض أو المحدود، ويوفر لهم برنامج الضمان الاجتماعي المتطور مساعدة مالية شهرية تُدفع في تواريخ محددة. لذلك هناك ملايين السعوديين ينتظرون فتح أبواب التسجيل للتقديم والحصول على الدعم من المملكة العربية السعودية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ببدء تسجيل دفعات جديدة في الضمان الاجتماعي تسجيل دفعات جديدة في الضمان الاجتماعي المطور، شريطة أن يتم التسجيل الإلكتروني من خلال بوابة الضمان الاجتماعي المطورة.

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطورة من خلال هذا الرابط .

بعد ذلك اضغط على القائمة الرئيسية واختر الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

الرجاء النقر فوق رمز “إنشاء حساب”.

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول).

الرجاء إدخال رمز التحقق المعروض أمامك.

يرجى التحقق مرة أخرى من دقة البيانات التي أدخلتها.

سوف تتلقى رمز التفعيل على هاتفك.

أدخل رمز التفعيل في الحقل المخصص له.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

هذه هي الطريقة التي ستسجل بها في الضمان الاجتماعي المتقدم.

بيان صحفي | المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

لكي تستطيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان تقدم الدعم المناسب لمستحقيه ، فإن هناك بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها لقبول طلبات التسجيل وهي كما يلي: