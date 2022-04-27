انقطاع خدمة الإنترنت في فرنسا
تعطلت خدمة الإنترنت اليوم الأربعاء في عدد من المدن الفرنسية اثر تضرر شبكة الألياف البصرية بسبب أعمال التخريب.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن عدة مصادر أن وزارة الاقتصاد أكدت أنه "تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة".
من جانبها ذكرت الشركة المشغلة "فري" المتضررة في تغريدة لها وفقاً للوكالة أن "أفعالا مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".
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