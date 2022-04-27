نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الأولي للتمويل المالي أفراد ومؤسسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الأولي للتمويل المالي، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الإلكترونية التي تعمل علي توفير وتقديم الحلول التمويلية المبتكرة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل الخاص بالأجهزة المنزلية والكهربائية، وتمويل السيارات والمعدات والتمويلات الشخصية المختلفة، وتتميز المنصة بأنها تغطي جميع محافظات ومناطق المملكة لجميع المواطنين في المملكة، ويتم الحصول علي تمويل أفراد من منصة الأولي وفق بعض الشروط الميسرة علي جميع الأفراد الراغبين في الحصول علي تمويل سريع في السُّعُودية، ويتم التقديم علي تمويلات الأولي بشكل إلكتروني سواء للأفراد أو للمؤسسات، ووف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي من منصة الأولي للتمويل المالي.

منصة الأولي للتمويل المالي تمويل الأفراد

توفر منصة الأولي للتمويل تمويلات نقدية فورية لفئة المتقاعدين في السُّعُودية للأفراد السعوديين، ويتم الحصول علي التمويل وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع العملاء، ومن هذه الشروط ما يلي:

التمويل متاح للأفراد السعوديين.

يشمل التمويل للمتقاعدين السعوديين ومن هم على رأس عمل.

العمر الخاص بالمتقدم يجب أن يكون من 21 سنة إلى 60 سنة وذلك عند نهاية العقد.

ألا يقل الراتب الخاص بالعميل عن مبلغ 4.000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لطلب مبلغ التمويل يجب ألا يقل عن 10,000 ريال سعودي.

مدة الخدمة هي 6 شهور في الأقل وذلك فيما يخص القطاع الخاص.

مدة الخدمة 3 شهور في الأقل بالنسبة للقطاع الحكومي أو شبه الحكومي.

تصل مدة السداد في مدة أقصاها 60 شهر فقط.

ويمكن التقديم علي هذا النوع من التمويل من خلال رابط المنصة التالي: منصة الأولي.

التمويل التأجيري من الأولي

ترجع ملكية المركبة لشركة تمويل الأولى حتى انتهاء العقد وبعدها تتنقل ملكية المركبة للعميل، علي أن يتم الحصول علي هذا النوع من التمويل من خلال الشرط التالية:

المنتج التمويلي متاح لكل من السعوديين والمقيمين.

عمر المتقدم للتمويل يجب أن يكون من 21 سنة إلى 65 سنة عند نهاية العقد الخاص بالتمويل.

الحد الأدنى لراتب المتقدم هو مبلغ 3,500 ريال.

تصل مدة الخدمة إلى 6 شهور في الأقل بالنسبة للقطاع الخاص.

مدة الخدمة تصل إلى 3 شهور في الأقل بالنسبة للقطاع الحكومي أو شبه الحكومي.

تصل مدة السداد بحد أقصي 60 شهر فقط من تاريخ الحصول علي التمويل.

ويتوفر الحصول علي هذا المنتج التمويلي من خلال الدخول إلى رابط المنصة الآتي: منصة الأولي.

رَقَم الأولي للتمويل

يمكن التواصل مع خِدْمَات منصة الأولي في السُّعُودية من خلال الاتصال علي هذا الرَّقَم 920005477، من أجل التقديم علي التمويل أو للاستفسار عن أي خِدْمَات أخري تقدمها المنصة لجميع العملاء في المملكة العربية السُّعُودية من خلال الرَّقَم التالي 8003040104، أو الذَّهاب إلى فروع المنصة المتوفرة من خلال الرابط التالي/ فروع الأولي في السُّعُودية، علي أن يتم الذَّهاب للمنصة خلال أوقات العمل الرسمية التي تبدأ من يوم الأحد حتي الخميس بداية من الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 5 مساءً.