نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة Order Inquery عبر موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، حيث ما يزال البحث مستمرا بين المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة عن المساعدة المقطوعة، وخاصة الأشخاص المقدمين عليها منذ الفترة، حيث يتوقع الكثير من الأشخاص أن تنزل لهم المساعدة المقطوعة وهذا خاصة بعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث إننا تعودنا معكم هنا في المملكة أن الأخبار السارة تأتي متوالية، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيف تمطئنون على حالة الطلب المقدمة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، وما هي شروط الحصول عليها، وما هو موعد نزولها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

الضمان الاجتماعي

ونتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث صدر قرار سار خلال الأيام القليلة الماضية للمستفيدين، حيث قام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، حيث صدرت التوجيهات الملكية منذ أيام قليلة بصرف 2 مليار ريال و200 مليون ريال على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ومع صدور هذا القرار بحث الكثير من الأشخاص بخصوص صرف المساعدة المقطوعة، حيث إن هناك الكثير من الأشخاص المقدمين على المساعدة المقطوعة منذ فترة ليست بالقليلة، ويريدون الاستفادة منها، وسنتعرف معكم على كيفية التأكد من طلبكم وهل تم قبوله حتى الآن أم لا.

شروط المساعدة المقطوعة

وهناك عدد من الشروط المنصوص عليها للاستفادة من المساعدة المقطوعة التي تقدم من الدولة للمواطنين، حيث تعتبر منحة تقدم للمواطن المستحق مرة واحدة، ويبدأ المبلغ من 10 آلاف ريال سعودي حتى 30 ألف ريال، وشروطها كالآتي:

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 35 عاما.

ألا يتجاوز الدخل الخاص بك الحد المانع.

عدم امتلاك سجل تجاري أو عقاري أو زراعي.

وفي حالة اذا لم تستطيعوا التقديم على المساعدة المقطوعة بعد إغلاق التقديم عليها، فيمكنكم تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وتتيح وزارة المواراد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكنكم التأكد من صرفها لكم بشرط امتلاككم رقم الطلب الذي حصلتم عليه بعد التقديم في مكتب الوزارة، وهذا عن طريق الخطوات التالية: