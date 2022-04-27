موعد عيد الفطر المبارك 1443 وفق معهد البحوث الفلكية للعام 2022

موعد عيد الفطر المبارك 2022 الفرحة التي يهديها شهر رمضان بعد انتهاؤه للمسلمين أجمعين في كافة أنحاء العالم، بعد الالتزام بركن من أركان الإسلام وهو الصوم على مدار 30 يوم وعيد الفطر المبارك له مكانة ومشاعر خاصة في قلوب المسلمين فمع غروب شمس آخر أيام من شهر رمضان المبارك، الذي يشتاق له المسلمين كل عام فيعد وداعه كوداع ضيف عزيز تختلط فيه المشاعر بين الحزن على فراقه والفرحة بقدوم العيد، وسيتم الإعلان من قبل معهد البحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر بعد الاستطلاع والاجتهاد والقيام بالحسابات الفلكية والذي من المتوقع بمشيئة الله أن يكون أول أيام عيد الفطر 1 شوال 1443 يوم الإثنين 2 من شهر مايو لعام 2022.

موعد عيد الفطر المبارك 2022 وموعد صلاة العيد في المدن السعودية

إافة لما سبق ذكره فإن موعد صلاة عيد الفطر أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات في المدن والمحافظات سيحل موعدها بتوقيت المملكة العربية السعودية :

أولًا في مدينة مكة المكرمة بتمام 6.8 دقائق صباحًا.

كذلك في مدينة الرياض ستقام الصلاة في تمام 5.36 دقيقة صباحا.

وفي المدينة المنورة ستقام صلاة عيد الفطر المقبل في تمام الساعة 6.4 دقائق.

المقبل في تمام الساعة 6.4 دقائق. في مدينة الدمام الساعة 5.19 دقيقة صباحًا

ومدينة عرعر بتمام 5.45 دقيقة صباحًا

أيضَا في تبوك بالـ 6.10 دقائق صباحًا

وبجازان بتمام 6.5 دقائق

وفي بريدة الساعة 5.44 دقيقة صباحا.

وزارة الموارد البشرية تعلن إجازة عيد الفطر المبارك 1443

في نفس السياق السابق فوفق قانون العمل السعودي نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فان نهاية دوام رمضان 1443 للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص من حيث عدد أيام الإجازة ومن حيث موعد البدء من آخر يوم دوام في رمضان 1443 كالتالي: