نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر المبارك 1443 وفق معهد البحوث الفلكية للعام 2022 في المقال التالي
موعد عيد الفطر المبارك 2022 الفرحة التي يهديها شهر رمضان بعد انتهاؤه للمسلمين أجمعين في كافة أنحاء العالم، بعد الالتزام بركن من أركان الإسلام وهو الصوم على مدار 30 يوم وعيد الفطر المبارك له مكانة ومشاعر خاصة في قلوب المسلمين فمع غروب شمس آخر أيام من شهر رمضان المبارك، الذي يشتاق له المسلمين كل عام فيعد وداعه كوداع ضيف عزيز تختلط فيه المشاعر بين الحزن على فراقه والفرحة بقدوم العيد، وسيتم الإعلان من قبل معهد البحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر بعد الاستطلاع والاجتهاد والقيام بالحسابات الفلكية والذي من المتوقع بمشيئة الله أن يكون أول أيام عيد الفطر 1 شوال 1443 يوم الإثنين 2 من شهر مايو لعام 2022.
موعد عيد الفطر المبارك 2022 وموعد صلاة العيد في المدن السعودية
إافة لما سبق ذكره فإن موعد صلاة عيد الفطر أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات في المدن والمحافظات سيحل موعدها بتوقيت المملكة العربية السعودية :
- أولًا في مدينة مكة المكرمة بتمام 6.8 دقائق صباحًا.
- كذلك في مدينة الرياض ستقام الصلاة في تمام 5.36 دقيقة صباحا.
- وفي المدينة المنورة ستقام صلاة عيد الفطر المقبل في تمام الساعة 6.4 دقائق.
- في مدينة الدمام الساعة 5.19 دقيقة صباحًا
- ومدينة عرعر بتمام 5.45 دقيقة صباحًا
- أيضَا في تبوك بالـ 6.10 دقائق صباحًا
- وبجازان بتمام 6.5 دقائق
- وفي بريدة الساعة 5.44 دقيقة صباحا.
وزارة الموارد البشرية تعلن إجازة عيد الفطر المبارك 1443
في نفس السياق السابق فوفق قانون العمل السعودي نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فان نهاية دوام رمضان 1443 للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص من حيث عدد أيام الإجازة ومن حيث موعد البدء من آخر يوم دوام في رمضان 1443 كالتالي:
- أولًا إجازة نهاية دوام رمضان 2022 القطاع الحكومي والعام ستبدأ يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443 الموافق 26 أبريل 2022، ولمدة 10 أيام أي تنتهي بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 5 من شهر شوال 1443 الموافق 6 شهر مايو 2022.
- كذلك ستبدأ إجازة القطاع الخاص والغبر ربحي بالمملكة يوم السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022 ولمدة 4 أيام أي تنتهي بعد عيد الفطر يوم الخميس الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.
- وبالنسبة للبنوك السعودية سيستمر العمل فيها خلال شهر رمضان حتى يوم الأحد 30 شهر رمضان 1443 الموافق 1 مايو 2022 وستظل تقدم خدماتها لكافة المواطنين السعوديين والقائمين على أراضي المملكة حتى آخر يوم دوام قبل اجازة عيد الفطر 2022 وعن العودة للعمل ستكون مثلها مثل القطاع الخاص والغبر ربحي يوم الخميس الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.
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