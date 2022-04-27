التسجيل في الهاتف المصرفي بمصرف الراجحي السعودي

التسجيل في الهاتف المصرفي، حيث يعد مَصْرِف الراجحي من المصارف الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تنتشر فروعه بالمملكة بكل مدينة، وهو من المصارف التي تسعي بشكل دائم إلى تطوير الخِدْمَات المصرفية التابعة له وتقديم أفضل الخِدْمَات التي تحقق الراحة والأمان لجميع العملاء، ويقدم مَصْرِف الراجحي خدمة جديدة لجميع العملاء في المملكة وهي خدمة الهاتف المصرفي، الذي من خلالها يتوفر أن يتم التعامل مع الحسابات المصرفية بواسطة المواقع الإلكترونية التي تتبع مَصْرِف الراجحي، ويأتي توفير مثل هذه الخِدْمَات تزامنًا مع خِطَّة المملكة بتحقيق التطور التكنولوجي في مجال شبكات الإنترنت وفي قطاع الخِدْمَات المصرفية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي.

مميزات خدمة الهاتف المصرفي

من خلال تفعيل خدمة الهاتف المصرفي بأي من مصارف الراجحي السعودي، يتمتع كل عميل بعدد من المميزات والتي من أهمها ما يلي:

يمكن لأي عميل أن يتولي إجراء العمليات المصرفية بواسطة الجوال أو الهاتف الثابت.

توفر هذه الخدمة إجراء العمليات المصرفية سواء كان العميل في المملكة أو في بخارج المملكة.

الخدمة متوفر العمل بها على مدار الساعة، لمدة 365 يوماً في العام.

توافر مِيزة الاطلاع على تفاصيل الحساب في أي وقت.

يمكن دفع كافة فواتير الخِدْمَات العامة مثل (الاتصالات، الهاتف، الكهرباء، المياه).

دفع جميع الفواتير المرتبطة بمدفوعات سداد والمدفوعات الحكومية.

يمكن أن يتم التحويل إلى حسابات لدى مَصْرِف الراجحي، إلى بنوك محلية، أو إلى حسابات بواسطة بنوك خارجية.

يتوفر الاطلاع على تفاصيل الكشوف الخاصة بالبطاقات الائتمانية ودفع المبالغ المستحقة.

يمكن لأي عميل تفعيل البطاقة الائتمانية، أو إلغائها أو القيام بإعادة إصدار بطاقة وطلب بطاقة ائتمانية بشكل جديد.

يمكن الاستعلام عن أقساط التمويل الشخصي وتنفيذ السداد المبكر.

التحدث إلى مندوب الراجحي أو مدير خدمة العملاء بشكل مباشر.

ويمكن التعرف علي باقي المزايا من خلال الرابط الآتي: الهاتف المصرفي.

طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي

حتي يتم تفعيل خدمة الهاتف المصرفي من خِدْمَات مَصْرِف الراجحي، يجب القيام ببعض الخطوات التي من خلالها يتم التفعيل بشكل صحيح، وهذه هي الخطوات: