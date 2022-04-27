بوتين: ردنا صاعق على كل من يحاول التدخل ضد عمليتنا في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا سيكون لها رد قاس وصاعق وعاجل على كل من يحاول التدخل فيما يجري في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده سترد على أية محاولة لاستهدافها.

وأضاف الرئيس الروسي، في كلمة أمام مجلس المشرعين التابع للجمعية الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواجه تهديدات استراتيجية غير مسبوقة، مضيفا أن محاولة أوكرانيا الحصول على سلاح نووي، وحصولها على أسلحة من الغرب أثبتت أن تحركات روسيا كانت صحيحة وأن العملية العسكرية الروسية كانت صحيحة وفي حينها.

وأكد أن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا جنب روسيا خطرا حقيقيا كان يحدق بها، معتبرا أن خصوم روسيا في العالم لا يحتاجون ببساطة إلى دولة كبيرة مثلها، واصفا رهان الغرب على الكارهين للروس وعلى النازيين الجدد بأنه سلاح جيو سياسي جديد.

وأشار الرئيس الروسي، في كلمته إلى أن الغرب حول أوكرانيا الجارة إلى بلد عدو لروسيا، مضيفا أن الغرب شن حربا اقتصادية ضد روسيا بذرائع مختلفة، ولكنه فشل واستطاعت روسيا الرد على محاولة عزلها، وفق قوله.

وذكر أن النظام البنكي والتجارة والاقتصاد ككل صمد وفوت على الغرب ما كان يعتقده ضربة لروسيا، مشددا على أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها دون أدنى شك، على حد تعبيره.