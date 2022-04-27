شروط وطريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المملكة العربية السعودية عن وجود عدة وظائف متوفرة، وهي وظائف هندسية وتقنية وأمنية في عدة مجالات مختلفة وفقا لعدة شروط وضوابط متطلبة، وسنقدم لكم اليوم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشروط الالتحاق بها وأهم مميزاتها.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

إليكم الآن الوظائف الشاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع وهي:

أخصائي تقييم مخاطر، أخصائي خطط استمرارية الأعمال، واخصائي خطط الإخلاء، أخصائي خطط الأزمات.

مهندس ري، مهندس تشجير، ومحلل وثائق سرية.

أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية، أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة، أخصائي تطوير تكاملات صناعية، أخصائي استثمارات.

منسق خدمات حكومي، محلل تخطيط صناعي، أخصائي تخطيط صناعي، منسق المشاريع الخاصة، مهندس تخطيط مشاريع، أخصائي استلام مشاريع.

محلل إدارة اداء، أخصائي أجهزة مكتبية، أخصائي دعم تقني، أخصائي إدارة بيانات، أخصائي بنية إنترنت الأشياء.

محلل إدارة خدمات تقنية المعلومات، مهندس ميكانيكي، مهندس كهرباء ومعدات، مهندس معماري.

محلل جودة هواء وأرصاد جوية، محلل متابعة ومراقبة النفايات الخطرة، أخصائي جدولة، أخصائي هندسة قيمية، رسام خرائط رئيسي.

مهندس سلامة إنشاءات، أخصائي سلامة إنشاءات.

محاسب واخصائي مكافحة الأوبئة، أخصائي دعم الأنظمة، أخصائي تحليل الاعمال، محلل أعمال، منسق خدمات سكنية، أخصائي دعم تقني، فني تقنية معلومات، أخصائي دراسات بيئية.

أخصائي إدارة خدمة تقنية المعلومات، أخصائي إدارة علاقات الشركاء، محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية، أخصائي دعم ومطور تطبيقات.

مستشار قانوني، منسق خدمات صناعية، منسق خدمات تجارية، منسق واخصائي استثمارات، أخصائي تطوير الأعمال.

أخصائي تكامل صناعي، وتطوير خدمات لوجستية، مشرف تصميم، أخصائي تأمين، مهندس مدني، مهندس مشروع

مميزات وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توافر عدد من المميزات تتضمنها تلك الوظائف ومن أهم تلك المميزات:

توفير مزايا وتعويض منافسة، وتوفير رعاية طبية.

تقدم برنامج شامل للتدريب والتطوير.

شروط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع