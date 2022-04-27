خطوات فتح حساب جاري في بنك الراجحي السعودي

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عمر شويل - جدة بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية أوضح عن شروط فتح حساب في البنك الراجحي للمواطنين السعوديين المقيمين، تختلف عن الشروط التي تم الايضاح عنها للمواطنين المحليين داخل المملكة، ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن الشروط المطلوبة لفتح حساب للمستفيدين في بنك الراجحي، وهذا لكي يتم مساعدتهم على ادخار أموالهم، والحفاظ عليها، حتى لم يتم التعرض للسرقة أو غير ذلك، ولذلك تم الايضاح عن كافة الاستخدامات في الاستثمار في أكبر البنوك داخل المملكة.

بنك الراجحي يعد من أهم وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث أن بنك الراجحي يقدم العديد من اهتمامات كافة المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك تم الإعلان على أن بنك الراجحي حصل على ثقة عالمية لجميع المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الذين يرغبون في فتح حساب جاري، ولذلك يجب انطباق كافة الشروط الأساسية لكي يتم وضع أموالهم في حساباتهم، ولذلك حفاظاً على سلامة أوراقهم لضمان عدم وجود أي عمليات السرقة والنصب وهذا دور بنك الراجحي.

بالإضافة إلى ذلك أن يوجد العديد من الخطوات التي تساعد جميع المواطنين الذين يرغبون في فتح حساب جاري في بنك الراجحي، وهذا لمساعدتهم للتحقق من رغباتهم في فتح الحساب، وهذا للحفاظ واستثمار جميع أموالهم في هذا البنك، ولذلك في الفترة الأخيرة يمكن للمواطنين تقديم طلب للموافقة على فتح حساب جاري في بنك الراجحي.

خطوات فتح حساب جاري في بنك الراجحي :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي. ثم بعد ذلك الاشتراك في خدمة فتح حساب.

ومن المؤكد أن في حالة تقديم طلب الموافقة من أجل فتح حساب جاري في بنك الراجحي للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ولذلك بعد أتباع كافة الخطوات ولذلك سوف يتم إظهار فتح الحساب مباشرة، حيث أن في هذه الحالة سوف يتم الموافقه على شروط فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن أن تم ارتفاع الأرباح لمصرف الراجحي السعودي في الفترة الأخيرة للعام الجاري 2021م تصل نسبته إلى 40% وهذا علي أساس سنوي وصولا إلى 3.3 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن أرجع المصرف الراجحي سبب ارتفاع أرباحه في الربع الأول من العام الجاري 2021م إلى نمو اجمالي دخل العمليات بنسبة تصل إلى حوالي 19.7%

أشار إلى ذلك أن استمرار لمساهمته الاجتماعية وهذا يعد أمر ضروري من ضمن المبادرات “حق وواجب” حيث أن المسؤولة عن تقديم الخدمة المجتمعية وتعزيز العمل الاجتماعي المطور بالمملكة، أضاف إلى ذلك أن مصرف الراجحي يقدم تكفل بدفع تكاليف بلوك كامل وهذا ضمن “مخطط جود الذهبي” بقيمة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي مخصص، وهذا لتأمين 20 مسكناً للأسر السعودية الذين أشد احتياجاً.