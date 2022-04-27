شروط سفر المواطنين من السعودية الى الخارج والفئات المسموح لها بالسفر لخارج السعودية وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة للجوازات فى السعودية فى الوقت الذى يرغب فيه الثير لمعرفة شروط السفر خارج المملكة فى ظل انتشار فيروس كورونا واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية حتى بعد تخفيف تلك الإجراءات لكن تظل هناك قيود على عمليات السفر من والى المملكة حفاظاً على صحة المواطنين ومنعاً لدخول المسافرين المصابين وغير المحصنين ويسعى الكثير من الراغبين فى السفر الى الخارج لمعرفة إجراءات وشروط سفر المواطنين من السعودية كذلك شروط سفر الأطفال خارج المملكة.

شروط سفر المواطنين الى خارج السعودية 1443

أولا يجب ان يتأكد المواطن من الاشتراطات الصحية للدولة التي يرغب فى السفر اليها.

أيضا يجب القيام بمتابعة القرارات الصادرة من الجهات المختصة بالسفر للخارج.

ثم يجب ان التحقق من أهلية المواطن للسفر للبلدان المعنية ويجب ان يحصل على التصاريح واذون الدخول الى تلك الدولة.

كذلك يجب الاطلاع على شروط وارشادات السفر المطلوبة وان يتبع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي.

أيضا يسمح للمواطن المتزوج من اجنبية مقيمة بالخارج السفر اليها والعودة للمملكة.

ثم يجب ملئ نموذج إقرار السفر للخارج وذلك للتأكد من أهلية وقانونية السفر.

التسجيل فى تطبيق توكلنا وتثبيته على الجوال.

أيضا يجب الدخول الى تطبيق تطمن والتقييم الصحي لحالة المسافر اليومية.

كذلك يجب تحديد عنوان المنزل عبر تطبيق توكلنا.

أيضا يجب حصول الضيوف على شهادة فحص فيروس كورونا pcr من المراكز المعتمدة فى السعودية.

كيفية الاستعلام عن شروط السفر من السعودية للخارج

كذلك يمكن الاستعلام عن اشتراطات السفر خارج السعودية الكترونيا عن طريق رابط موقع الخطوط السعودية الرسمي وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى رابط الخطوط السعودية الالكتروني.

ثم تحديد البلد التي ترغب فى السفر اليها.

وبعد ذلك سيتم عرض شروط السفر والإجراءات المطلوبة للسفر الى الدولة المحددة.

ما هي الفئات المسوح لها بالسفر الى خارج السعودية