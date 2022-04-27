رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني pdf

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث مؤشرات البحث على جوجل تستمر فى تزايدها من أجل التعرف على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج والتي تم التأكيد على انتهاء أعمال رفعها وتحميلها على شكل ملفات pdf من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة وخطوات الوصول إليه الآن

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022

تم الاعلان بشكل مؤخرا على رابط استطلاع نتائج القبول الموازي، حيث قد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتأكيد على تفعيل امكانية الوصول الى تلك النتائج أمام طلاب جميع المحافظات العراقية محافظة بغداد وبابل والنجف او البصرة او غيرها من المحافظات العراقية وذلك بعدما وصل أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى اكثر من 35 ألف طالب وطالبة ليتم الاعلان والاشارة على ان اعداد المقبولين على القبول الموازي قد وصل الى 21 الف طالب وطالبة، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع مع حضراتكم الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على شكل خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان الأيقونة المخصصة لها

النقر فى النهاية على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية