طريقة عمل الكبدة بالردة في 5 خطوات سهلة ولذيذة في البيت

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تعد الكبدة بالردة من أكثر الوجبات الشهية واللذيذة التي يقبل على تناولها الجميع الكبار والصغار على حد سواء، وحيث أن الكبدة من الوجبات المفيدة جداً للصحة نظراً لاحتواء الكبدة على نسبة كبيرة من الحديد التي يحتاجها صحه الجسم، وحيث تحتوي الكبدة على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وحيث تعد الكبدة بالردة من الأكلات الشعبية المصرية التي تنال إعجاب الجميع، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكبدة بالردة بخطوات بسيطة وسهلة ولذيذة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكبدة بالرد المكونات: كيلو جرام من الكبده المقطعه إلى شرائح.

عدد خمس فصوص من الثوم المهروسة.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة من السماق.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الردة.

أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ثمرة واحدة من الفلفل الرومي الملون الأخضر.

ملعقة كبيرة من البقدونس الأخضر المفروم. طريقة التحضير الخطوة الأولى قومي باحضار وعاء كبير مناسب ثم قومي بتقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة ثم ضعي الكبدة في الوعاء وبعد ذلك قومي بغسلها جيداً بالماء الجاري.

الخطوة الثانية قومي بإحضار الثوم وافرميه جيداً ثم بعد ذلك ضيفي إلى الثوم ملعقة من الملح مع ملعقة من الفلفل الأسود واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض.

الخطوة الثالثة وبعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من البهارات وبعد ذلك ضعي الكبدة في تلك الخليط واتركي الكبدة في هذا الخليط لمدة نصف ساعة حتى تتم التدبيل جيداً وتتجانس الكبدة مع التتبيلة تماماً.

الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بتصفية الكبدة من التدبيل جيداً وبعد ذلك قومي بإضافة إلى الكبدة ملعقة كبيرة من الدقيق مع ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر وبعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة كبيرة من البقدونس الأخضر المفروم ثم بعد ذلك ضعي الكبدة في الردة.

الخطوة الخامسة قومي بإحضار إناء ثم ضعي فيه الزيت وبعد ذلك ضعي الإناء على النار ثم قومي بوضع شرائح الكبدة في الزيت واتركي الكبدة في الزيت حتى يتم النضج تماماً وبعد ذلك ضعيها في طبق للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة بالردة في 5 خطوات سهلة ولذيذة في البيت - ثقفني

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