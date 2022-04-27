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عمر شويل - جدة كيفية فتح محفظة في الراجحي 1443 وطريقة تفعيلها وأهم الشروط المطلوبة لتفعيلها. حيث كما هو معروف أن مصرف الراجحي يعتبر من أقدم البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية. كما يعتبر أيضا من أهم البنوك وأكبرها في ضمه لعدد كبير حدا من العملاء، وتمتد فروع مصرف الراجحي لخارج حدود المملكة أيضا، ويرجع السبب للشهرة الواسعة التي يتمتع بنها الراجحي؛ هو تقديمه دائما للخدمات المختلفة والمتنوعة لعملائه، وتختلف هذه الخدمات ما بين قروض وتمويل وبطاقات، وهناك أيضا محفظة الراجحي، ولهذا سوف نقوم اليوم في هذا المقال بعرض طريقة فتح وتفعيل هذه المحفظة وشروطها أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضا على تفعيل بطاقة صراف الراجحي الجديدة وطريقة استخدام البطاقة الذكية ذات الشريحة

كيفية فتح محفظة في الراجحي 1443

كما تم ذكره سابقا أن مصرف الراجحي يقدم العديد من الخدمات المختلفة لعملائه. كما يعمل دائما على توفير لهم جميع الخدمات التي يحتاجوا إليها، ومن ضمن هذه الخدمات هناك محفظة الأسهم، أو كما يتم تسميتها بالحساب الاستثماري، ويتسائل العديد من الأفراد عن طريقة فتح هذه المحفظة، ويمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي :

أولا يجب القيام بالدخول على الموقع الخاص بتدوال الراجحي

ثم بعد ذلك عليك الضغط على خيار ابدأ

وبعدها ينبغي كتابة رقم بطاقة الصراف الآلي لمصرف الراجحي

وعليك بعدها كتابة الرقم السري لبطاقة الصرف، ثم كتابة رمز التفعيل المُرسل إليك

وأخيرا الضغط على خيار التالي، لتصبح تمتلك محفظة أسهم داخل مصرف الراجحي

كيفية تفعيل محفظة الراجحي

كما قمنا سابقا بعرض وتوضيح طريقة فتح المحفظة، سوف نقوم بعرض الخطوات المطلوبة للقيام بتفعيلها إلكترونيا كما يلي:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لتداول الراجحي

وبعد ذلك عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

وسوف يُرسل لك رمز التفعيل بواسطة رسالة على الهاتف

ويجب عليك كتابة هذا الرمز في المكان المخصص له بشكل صحيح

ثم يقوم البنك بإرسال رسالة تضم اسم المستخدم وكلمة السر

وبهذا يكون قد تم تفعيل المحفطة.

الشروط المطلوبة لتفعيل محفظة الراجحي

حتي يتمكن العميل من فتح وتفعيل محفظة الاسم داخل بنك الراجحي هناك بعض من الشروط، ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون لدي العميل حساب جاري داخل مصرف الراجحي

وحتي يتمكن من فتح المحفظة بسهولة ويسر يجب أن يكون لديه بطاقة ائتمانية.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

كما يمكننا أيضاً عرض الشروط المطلوبة للقيام بفتح حساب في مصرف الراجحي. حيث قام مصرف الراجحي بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على طلب فتح حساب بالبنك كما يلي:

أن يتخطى عمر العميل ال18 عام

كما يجب أن يكون متواجد داخل حدود المملكة العربية السعودية

كما يشترط أن بكون مسجل قبل ذلك بمنصة أبشر

تقديم إقرار بإنه قوي العقلية.

أن يتم تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية.

سعر فتح محفظة في الراجحي

حيث إنه بعد أن قمنا بعرض الشروط المطلوبة ليتمكن العميل من فتح محفظة في الراجحي وكذلك خطوات تفعيلها. يمكننا أيضاً ذكر أن هذه الخدمة يتم تقديمها من قبل البنك للعملاء المتوفر بهم الشروط بصورة مجانية لاتطلب منهم دفع أي رسوم. كل ماهو عليه هو القيام بالخطوات السابقة لفتح المحفظة.