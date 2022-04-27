كابوس التضخم.. ألمانيا تخفض توقعات النمو فى 2022

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن الحكومة تتوقع معدل تضخم يبلغ 6.1 % فى عام 2022 و2.8 % العام المقبل، حيث يقود ارتفاع أسعار الطاقة أسعار المستهلكين فى أكبر اقتصاد فى أوروبا، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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