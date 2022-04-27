عاجل- روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

جدة - نرمين السيد - قالت المنظمة فى بيان: "أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية. سيتطلب ذلك إجراءات معينة وسيستغرق عاما، لكن تعليق العضوية يسرى مفعوله على الفور"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. قرار روسيا بشأن الانسحاب من منظمة السياحة العالمية يأتى لتستبق إمكانية طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء.

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