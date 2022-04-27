نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار، هو ما يبحث عنه محبي الفريقين وكرة القدم في كل مكان ، تزامناً مع اقتراب انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع الفريقين على ملعب أنفيلد معقل الريدز في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، لذلك نسعى من خلال هذا المقال رصد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار المختلفة، ونود أن ننوه عليكم أنه في حالو تكشف المزيد عن القنوات المجانية التي تذيع مباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على عرب سات سنوفرها لكم عبر هذا المقال عبر تحديث مستمر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا ، تنطلق مباراة ليفربول وفياريال اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين 27 من شهر أبريل 2022 ، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتنطلق مواجهة ليفربول وفياريال في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة ليفربول وفياريال اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 قناة بي ان سبورت بريميوم 1 HD حيث تمتلك قنوات بي ان سبورت حقوق نقل وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا

قنوات ليفربول وفياريال المفتوحة مجانا ، وتصدرت مباراة اليوم بين ليفربول وفياريال الصحف الرياضية على مستوى العالم وبالتحديد الصحافة الإنجليزية والأسبانية حيث وصفها الجميع بلقاء الكبار والعمالقة والكثير من الجماهير قد توقع أن يتلاقى ليفربول وريال مدريد في النهائي من جديد وذلك بعد تخطي الخصم في مباريات الذهاب والعودة، والآن نترككم مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى.

قناة CBC SPORT HD

AzerSpace 46°E-11175 H 30000

AzerSpace 46°E-11175 H 30000 قناة Varzish Sport HD

NSS 57°E-11565 H 10750

Yahsat52.5°E-11785 H 27500

NSS 57°E-11565 H 10750 Yahsat52.5°E-11785 H 27500 قناة Solh TV

Turkmensat 52°E-10845 V 27500

Turkmensat 52°E-10845 V 27500 قناة Football HD

Yahsat 52.5°E- 11785 H 27500

Yahsat 52.5°E- 11785 H 27500 قناة RTÉ Two HD

Eutelsat 9°E- 20185 L 25000

Eutelsat 9°E- 20185 L 25000 قناة Mega TV HD

Eutelsat 3.1°E- 12624 H 18845

Eutelsat 3.1°E- 12624 H 18845 قناة Mega TV

Eutelsat 3.1°E- 12737 H 15055

Eutelsat 3.1°E- 12737 H 15055 قناة IRIB TV 3

Badr 26°E -12265 H 30000

Badr 26°E -11900 V 27500

Badr 26°E -11881 H 27500

Intelsat 62°E -11555 V 30000

Badr 26°E -12265 H 30000 Badr 26°E -11900 V 27500 Badr 26°E -11881 H 27500 Intelsat 62°E -11555 V 30000 قناة Wayking TV

Turkmensat 52°E-10804 H 27500

Turkmensat 52°E-10804 H 27500 قناة Mono TV

Turkmensat 52°E-10887 V 27500

Turkmensat 52°E-10887 V 27500 قناة Poker

Turkmensat 52°E-10804 H 27500

Turkmensat 52°E-10804 H 27500 قناة Match! TV

Express 14°W -11647 V 14180

Express 14°W -11647 V 14180 قناة TV8

Turksat 42°E -12346 H 9600

Turksat 42°E -12346 H 9600 قناة TV8 HD

Turksat 42°E -12356 H 7100

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم علي استرا astra

قناة Canal Plus Sport France HD

ASTRA 19.2E -12012 V 29700

ASTRA 19.2E -12012 V 29700 قناة Servus TV Austria

ASTRA 19.2E -12662 H 22000

ASTRA 19.2E -12662 H 22000 قناة Servus TV Austria HD

ASTRA 19.2E -11303 H 22000

ASTRA 19.2E -11303 H 22000 قناة Gol TV Spain

ASTRA 19.2E 10758 V 22000

ASTRA 19.2E 10758 V 22000 قناة M.Liga de Campeones Spain

ASTRA 19.2E -11097 V 22000

ASTRA 19.2E -11097 V 22000 قناة M.Liga de Campeones Spain HD

ASTRA 19.2E -11258 V 22000

ASTRA 19.2E -11258 V 22000 قناة Sky Sport Austria 1

ASTRA 19.2E 11758 H 27500

ASTRA 19.2E 11758 H 27500 قناة Sky Sport 1 Austria HD

ASTRA 19.2E -11171 H 22000

ASTRA 19.2E -11171 H 22000 قناة Sky Sport 5 Austria HD

ASTRA 19.2E – 11719 H 27500

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال اليوم علي الهوت بيرد