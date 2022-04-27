نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد و رابط تسجيل في قرعة الحج2022 والشروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدء التسجيل في قرعة الحج 2022، الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج، بعد أن عادت الحياة مرة أخرة إلى وضعها الطبيعي واستقبال المملكة العربية السعودية المعتمرين والحجاج ولاكن بعد توافر الشروط المطلوبة وذلك للحفاظ على الوضع الصحي للجميع أعلنت وزارة التضامن عن فتح تقديم للحج لجمعيات الأهلية.

رابط تسجيل قرعة الحج 2022، وزيرة التضامن أوضحت أن هناك بعض اجراءات التسجيل ليتم قبول طلب الحج من خلال الجمعيات الأهلية ومن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل ليتم تسجيل الطلب ويتم القبول دون رفض، كما أن تحرص الوزارة على تيسر العمل على الحجاج فا تم تخصيص خط ساخن، سوف نوضحه لكم الآن.

شروط التسجيل في الحج لجمعيات الأهلية

hij.moi.gov.eg، يتم البحث بشكل مكثف حول موعد بدء التسجيل في قرعة الحج2022 ومعرفة الشروط المطلوبة ونقدمها لكم من خلال ثقفنى الآن ،تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2022 من يوم الأحد الموافق 24/4/2022م حتى يوم الجمعة الموافق 6/5/2022م.

أن يكون المتقدم لم يسبق للمتقدم أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا.

بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية.

مسدد الاشتراك السنوي للجمعية.

تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

خال من الأمراض المستعصية.

رابط تسجيل عبر بوابة الحج الموحد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من خلال تصريحات لها انه سيتم تسجيل جميع بيانات المتقدمين لطلب الحج من خلال الجمعيات الأهلية:

من خللا الدخول على الرابط الرسمي البوابة المصرية الموحدة للحج.

كما يمكن أيضا تقديم طلب الحج من خلال الاتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02) .

كما أوضحت انه بعد الإعلان عن موعد بداية تسجيل قرعة الحج2022، أكدت على انه لا يسمح للعضو بالتسجيل إلا من خلال جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وعند الانتهاء الجميع من التسجيل سوف يتم إجراء قرعة الإلكترونية من خلال البوابة مركزياً وذلك لاختيار الحجاج الفائزين وذلك لجميع المحافظات، وسوف يتم بعد ذلك ترتيب جميع أمور الحجاج من حيث حجز الفنادق وفق العدد المحدد.

ويقوم المتقدم بطلب الحج بتوقيع على اقرار مرفق مع طلب الحج بانه لم يقم بأداء فريضة الحج طول حياته من قبل، وموافقته على جميع الشروط والضوابط المحددة، وفى حالة أثبات انه سبق وأداء فريضة الحج من قبل لم يقبل طلبة.