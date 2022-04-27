إليكم أسهل طريقة لتنظيف الأنتريه على الناشف من البقع بدون مجهود

العديد من السيدات يبحثن عن طريقة تنظيف الأنتريه على الناشف، وذلك لأن هناك الكثير من السيدات تعاني من اتساخ الأنتريه وتعرضه للأتربة بشكل مستمر، وخاصة إذا كانت ألوانه فاتحة فيكون أكثر عرضة للإتساخ، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم طريقة سهلة لتنظيف الانتريه بكل سهولة، وذلك حتى تسهل على ربات المنزل عملية التنظيف بكل سهولة بدون بذل مجهود.

طريقة تنظيف الأنتريه على الناشف

عندما يتعرض الأنتريه للإتساخ يجعل الشكل العام سيء للغاية مما يجعل ربة المنزل منزعجة بسبب المظهر العام للبيت، وخاصة أن هذا المكان هو مكان لاستقبال الضيوف لذا تحرص السيدات أن يكون نظيف بشكل مستمر، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التنظيف بكل سهولة، ومنها ما يلي:

وصفة كلوركس الملابس

هذه الوصفة تقضي بشكل كبير على اتساخات الأنتريه المستعصية، وتتكون هذه الوصفة من الآتي:

عدد 3 ملاعق من كلوركس الملابس الألوان.

مع إضافة 3 ملاعق صغيرة من جل الملابس.

مقدار قليل من الماء.

مقدار ربع كوب من الخل.

طريقة التحضير

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة بشكل جيد، وإذا كان الخليط ثقيل القوام يتم التخفيف عن طريق وضع مقدار مناسب من الماء.

نقوم باستخدام فرشاة لفرك البقع الموجودة على الأنتريه بشكل جيد للقضاء عليها.

بعد ذلك نقوم باستخدام قطعة من القماش لتجفيف الأنتريه للتخلص من المزيج الذي وضعناه.

ثم نترك الأنتريه فترة مناسبة حتى يجف تماما من أثر الخليط.

وصفة بيكربونات الصوديوم

تعد هذه الوصفة من الوصفات المميزة التي تستخدمها السيدات لتنظيف الانتريه على الناشف، وتتكون هذه الوصفة مما يلي:

عدد 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

مقدار ربع كوب من الخل.

3 ملاعق من مسحوق الغسيل.

مقدار لتر من الماء.

طريقة التحضير