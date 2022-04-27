استهداف ماكرون بثمار الطماطم أثناء زيارته مدينة فرنسية

تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانول ماكرن، أثناء زيارته لمدينة سيرجي في أول رحلة له منذ إعادة انتخابه ، لقذف ثمار الطماطم عليه، بينما كان يتحدث مع السكان الذين جاءوا لمقابلته، لكن رئيس الدولة لم يتأثر.

ووقع الحادث خلال تجواله في الممرات المزدحمة بسوق في محافظة فال دواز، وهي زيارة لم يعلن عنها قصر الإليزيه صباح الأربعاء.

وأحاط رجال الأمن لفترة وجيزة بالرئيس المعاد انتخابه، وفتحت مظلة فوق رأسه، لكن الحركة استؤنفت بسرعة كبيرة.

يتزامن ذلك مع مواصلة الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة يومي 12 و19 من يونيو المقبل.

وستُحدد الانتخابات التشريعية شكل الحكومة التي سيعتمد عليها الرئيس إيمانويل ماكرون في خططه للإصلاح، إذ سيتوجب على الرئيس الفرنسي ضمان أغلبية برلمانية مريحة لتجنب الدخول في تحالفات والاضطرار إلى التفاوض من أجل المصادقة على مشروعات القوانين.