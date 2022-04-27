تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانول ماكرن، أثناء زيارته لمدينة سيرجي في أول رحلة له منذ إعادة انتخابه ، لقذف ثمار الطماطم عليه، بينما كان يتحدث مع السكان الذين جاءوا لمقابلته، لكن رئيس الدولة لم يتأثر.
ووقع الحادث خلال تجواله في الممرات المزدحمة بسوق في محافظة فال دواز، وهي زيارة لم يعلن عنها قصر الإليزيه صباح الأربعاء.
وأحاط رجال الأمن لفترة وجيزة بالرئيس المعاد انتخابه، وفتحت مظلة فوق رأسه، لكن الحركة استؤنفت بسرعة كبيرة.
يتزامن ذلك مع مواصلة الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة يومي 12 و19 من يونيو المقبل.
وستُحدد الانتخابات التشريعية شكل الحكومة التي سيعتمد عليها الرئيس إيمانويل ماكرون في خططه للإصلاح، إذ سيتوجب على الرئيس الفرنسي ضمان أغلبية برلمانية مريحة لتجنب الدخول في تحالفات والاضطرار إلى التفاوض من أجل المصادقة على مشروعات القوانين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استهداف ماكرون بثمار الطماطم أثناء زيارته مدينة فرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.