عاجل- الكرملين يعلن شرط استئناف ضخ الغاز الروسى إلى بولندا وبلغاريا

جدة - نرمين السيد - وقال دميترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسى- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن شرط دفع ثمن الغاز بالروبل ليس ابتزازا، حيث إن روسيا تظل موردا موثوقا لموارد الطاقة، مشيرا إلى أن مشترى الغاز فى الدول غير الصديقة بحاجة فقط إلى فتح حسابات جديدة ولا تغيير على الأسعار، وتم إخطار مشترى الطاقة بشكل مسبق ولفترة كافية لشروط الدفع الجديدة.

وأضاف بيسكوف، أن السبب وراء التحول فى مدفوعات الغاز الروسى إلى الروبل هو الخطوات غير الودية ضد روسيا، إذ تمت سرقة قدر كبير من الاحتياطيات الروسية، فى إشارة إلى الاحتياطيات الأجنبية الروسية التى جمدها الغرب فى إطار العقوبات والتى قدرت بنحو 300 مليار دولار.

وبعد فرض الغرب عقوبات على روسيا، والتحفظ على جزء من احتياطياتها الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد وقع فى 31 مارس الماضى، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسى من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا، بما فى ذلك دول الاتحاد الأوروبى، وبموجب المرسوم يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين فى بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثانى بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسى باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو فى بورصة موسكو إلى الروبل الروسي، ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم"، يعنى ذلك أن الشركات الأوروبية عمليا ستسدد ثمن الغاز الروسى باليورو لكن إلى حساب جديد.

وأعربت النمسا والمجر عن استعدادهما لسداد ثمن الغاز الروسى عبر الآلية الجديدة، فيما رفضت بولندا وبلغاريا القيام بذلك ما دفع شركة "غازبروم" لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين.