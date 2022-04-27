أوجاع اقتصاد النمسا تتزايد.. وتوقعات متشائمة للنمو

جدة - نرمين السيد - وتوقع وزير المالية، فى تصريحات اليوم الأربعاء، تسجيل عجز بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى، بدلاً من 2.3%.
وأوضح برونر، أن الأزمة فى أوكرانيا وإجراءات الإغاثة اللازمة ضد ارتفاع أسعار الطاقة يمثلان عبئا على ميزانية الدولة، مشيرا الى أنه يتعين على الحكومة تحسين الميزانية.
ولفت الوزير إلى أن العملية العسكرية وآثارها أدت إلى انخفاض توقعات النمو، وبالتالى إلى انخفاض الدخل مما جعل تدابير الإغاثة والاستثمار الاستراتيجى ضرورية.
وأشار الوزير إلى وجود حزمة إغاثة مالية بقيمة 4 مليارات يورو، موضحا أن حزم الإغاثة يتم تنفيذها جزئيا، وسوف تناقش فى البرلمان فى وقت لاحق اليوم، لافتا إلى أنه تم تحديد مسار الميزانية حتى عام 2025 وذلك فى التعديل الذى جرى على قانون الإطار المالى الفيدرالى.
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