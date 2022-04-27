عاجل- تعطل خدمة الإنترنت فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الاقتصاد، إنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة، فى حين أعلنت الشركة المشغلة "فرى" المتضررة إلى حد كبير، أن هناك "أفعال مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".

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