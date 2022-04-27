عاجل- أول تعليق بولندى بشأن قطع الغاز الروسى

ونقلت وكالة أنباء "باب" البولندية عن موسكوا قولها فى تصريحات للراديو: "الغاز الروسى لم يتدفق إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال منذ صباح اليوم الأربعاء، والصنبور مغلق".
وأضافت أن الإجراء كان ردًا روسيًا على رفض بولندا دفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، الروبل، تماشياً مع مرسوم وقعه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 31 مارس الماضى.
وتابعت موسكوا: "شركة الغاز الحكومية لم تستطع الموافقة عليها لأسباب واضحة، وهناك عقد ملزم يحدد قواعد الدفع .. وأن مراسيم بوتين سارية غير المفعول فى بولندا".
وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، وطال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.
ووقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى 31 مارس الماضى، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسى من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".
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