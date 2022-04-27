التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 pmhi ly register بعد التعديل

التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022، التي ارتفع عليها البحث في الاواني الاخيرة، حيث قام رئيس الوزراء الليبي لحكومة الوحدة الوطنية الاعلان عن مبادرة تشمل منظومة القروض السكنية لتقديم المساعدات لكافة فئات الشعب المختلفة بجانب فرصة مساعدة للشباب وذوي الدخل المحدود لتخفيف عبء المعيشة وتوفير مستوي معيشي لائق وفي هذا المقال نتناول كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية لعام ٢٠٢٢ م.

التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022

قامت الحكومة الليبية بتوفير خدمات الكترونية حتي يتم التسجيل في منظومة القروض السكنية لعام ٢٠٢٢م عن طريق الخطوات التالية:

اولا يجب الدخول علي الموقع الرسمية الخاصة بمبادرة الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة من خلال الرابط الرسمي.

القيام بالتسجيل للدخول في الموقع يتم كتابة رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة في حالة وجود حساب لك اما اذا لم يكون لديك حساب وتكون مستجد يتم النقر علي تسجيل حساب جديد.

تقوم بملأ البيانات المطلوبة منك لانشاء حساب جديد.

في حالة الحصول علي حساب يتم به الدخول والتسجيل للتقديم في الحصول علي قرض سكن للشباب الليبي.

يتطلب منك ادخال بيانتك يجب عليك كتابتها وادخالها بشكل صحيح وبعناية بعد الانتهاء يتم النقر علي ارسال.

ثم الانتظار حتي يقوم الموقع بتدقيق في البيانات التي قمت بادخالها حتي يقوم الموقع بأرسال الطلب وعليك بالتزام الانتظار حتي يقوم احد الموظفين بالاتصال بك.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية

اتاحت الحكومة الليبية رابط ليتم التسجيل والتقديم في منظومة القروض السكنية الخاصة لجميع فئات الشعب وبالخصوص الشباب ايضا ومحدودي الدخل ليكون من خلال هذا الرابط (رابط التسجيل في القروض السكنية) الخاص لمبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

شروط التقديم في منظومة القروض السكنية

يشترط ان يكون المتقدم من محدودي الدخل ومن الطبق المحتاجة.

يجب ان يكون الشاب او المتقدم يتمتع بالجنسية الليبية حتي يتم حصوله علي القروض السكنية.

المستندات المطلوبة للتقديم في القروض السكنية