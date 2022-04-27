نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صلاة عيد الفطر في الدول العربية في المقال التالي

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان المبارك ، ويبدأ الاحتفال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلي جموع الأمة الإسلامية في شتي أرجاء الأرض بالخير واليمن والبركات ، ويتطلع كافة المسلمين حول العالم لأداء صلاة عيد الفطر ومناسبة يترقبها مواطنو الدول العربية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي مواعيد صلاة عيد الفطر في الدول العربية ، وتوقيت الصلاة في كل بلد علي حدة من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والجزائر والمغرب والعراق ولبنان ، وفي هذه الأيام تبدأ إجازة شهر رمضان المبارك قبل العيد لمعظم الموظفين بكافة الدول العربية ، و موعد عيد الفطر الاثنين المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك ويوافق 2/ 5 / 2022 م. مواعيد صلاة عيد الفطر في الدول العربية نتعرف علي مواقيت صلاة عيد الفطر في مصر والدول العربية كالآتي : 1- موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية : تقام صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية في 5:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. وتراعي فروق التوقيت لجميع المدن والمحافظات علي مستوي المملكة.

: تقام صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية في 5:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. 2- موعد صلاة عيد الفطر في مصر : موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر الساعة 5:36 ص بتوقيت القاهرة. ويراعي فروق التوقيت لجميع المحافظات.

: موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر الساعة 5:36 ص بتوقيت القاهرة. 3- موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة :موعد صلاة العيد في الإمارات تمام الساعة 5:43 ص بتوقيت دبي. ويراعي فروق التوقيت لكافة الإمارات.

:موعد صلاة العيد في الإمارات تمام الساعة 5:43 ص بتوقيت دبي. 4- موعد صلاة عيد الفطر في الكويت : يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في الكويت تمام الساعة 5:04 ص وفق توقيت الكويت العاصمة. وتراعي فروق التوقيت لجميع المحافظات والمدن.

: يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في الكويت تمام الساعة 5:04 ص وفق توقيت الكويت العاصمة. 5- موعد صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان : يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في عمان تمام الساعة 5:45 ص بتوقيت مسقط. مع مراعاة فروق التوقيت لجميع المدن و المحافظات.

: يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في عمان تمام الساعة 5:45 ص بتوقيت مسقط. 6- موعد صلاة عيد الفطر في الجزائر : يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في الجزائر عند الساعة 5:43 صباحاً. ويجب أن تراعي فرق التوقيت لجميع المحافظات.

: يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في الجزائر عند الساعة 5:43 صباحاً. 7- موعد صلاة عيد الفطر في المغرب : إقامة صلاة عيد الفطر في المغرب الساعة 5:35 ص. وتراعي فرق التوقيت لجميع المدن.

: إقامة صلاة عيد الفطر في المغرب الساعة 5:35 ص. 8- موعد صلاة عيد الفطر في العراق : يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في العرق تمام الساعة 5:07 ص بتوقيت بغداد. ويراعي فروق التوقيت لجميع المحافظات.

: يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في العرق تمام الساعة 5:07 ص بتوقيت بغداد. 9- موعد صلاة عيد الفطر في لبنان : يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في لبنان الساعة 5:42 ص بتوقيت بيروت. ويراعي فروق التوقيت لجميع المدن.

: يكون موعد إقامة صلاة عيد الفطر في لبنان الساعة 5:42 ص بتوقيت بيروت. صلاة عيد الفطر في المملكة وفق ما نشره أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ ، توجيهاً لكافة فروع الوزارة في المملكة بتهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة لإقامة صلاة #عيد_الفطر لعام 1443هـ، حاثّاً على بذل المزيد من الجهد لتهيئتها للمصلين، وذلك تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها. pic.twitter.com/yJNxIY99Mp — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) April 24, 2022 : من جانبه أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ توجيه لجميع فروع الوزارة في المملكة.

وذلك بهدف تهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1443هـ.

مع بذل المزيد من الجهد لتهيئتها للمصلين ، وذلك تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها.

موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 5:53 صباحاً.

تقام شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في الخلاء بمساجد معينه مخصصة لإقامة صلاة العيد الفطر. عمر شويل - جدة مواعيد صلاة عيد الفطر في الدول العربية وتوقيت الصلاة في كل عاصمة منهم ، والتهنئة بحلول العيد

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