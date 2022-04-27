عاجل- إجراء روسى ضد بلغاريا وبولندا

جدة - نرمين السيد - اتخذت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، إجراء جديدا ضد بلغاريا وبولندا، إذ أعلنت وقف إمدادات الغاز الطبيعى لهذين البلدين بسبب عدم قيامهما بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.





وقالت الشركة الروسية، فى بيان اليوم، إنها أوقفت ضخ الغاز تماما إلى شركتى "بولغاراز" (بلغاريا) و "بى جى إن آى جى" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية. يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد وقع فى 31 مارس الماضى، مرسوما يقضى بتحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل.

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