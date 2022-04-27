عاجل- السجن 5 سنوات لزعيمة ميانمار السابقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم، أن سوتشى التى أطاح بها الجيش العام الماضى قد نفت مزاعم أنها قبلت الذهب ومئات الآلاف من الدولارات كرشوة من سياسى بارز.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أن مؤيدى سوتشى وخبراء قانونيين مستقلين اعتبروا مقاضاتها خطوة غير عادلة لتشويه سمعتها وإضفاء الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة مع منعها من العودة إلى دور نشط فى السياسة.
وواجهت سوتشى فى القضية اتهامات تتعلق بتلقى 600 ألف دولار وسبع سبائك ذهب من فيو مين ثين العضو البارز فى حزبها السياسي.
وتحاكم سوتشى أيضا بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية الذى يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما وبتهمة تزعم تزوير الانتخابات والتى تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات.
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