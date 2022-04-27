تعهد أمريكى جديد تجاه الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، جاء ذلك فى كلمة ألقاها بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ بـ الكونجرس، عقب عودته من رحلة قام بها ووزير الدفاع لويد أوستن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكى وكبار مسؤوليه العسكريين.

وقال بلينكن إن هذه الاجتماعات تركت لديه انطباعا بأن هدف الرئيس زيلينسكى هو إخراج القوات الروسية من الأراضى التى تحاول احتلالها فى شرق أوكرانيا.

وأكد أن إدارة الرئيس بايدن تقدم كل مساندة للأوكرانيين، ليتصدوا بالسبل العسكرية أو الدبلوماسية إذا اختاروا ذلك.